Festa al Teatro Posillipo per i 60 anni della Lega Dilettanti

Festa al Teatro Posillipo per la cerimonia dei 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Cosimo Sibilia. Accanto a lui, il presidente del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci, il commissario straordinario della Figc Campania Luigi Barbiero, il capo dell'ufficio legale della Lega Nazionale Dilettanti Lucio Giacomardo, il dirigente della Nazionale di beach soccer Ferdinando Arcopinto e il presidente del Comitato regionale arbitri Virginio Quartuccio. In sala Annalisa Moccia, la guardalinee di Nola vittima di insulti sessisti da parte di un telecronista domenica scorsa.



La serata è stata aperta con la premiazione dei giornalisti Francesco De Luca (Il Mattino), Antonio Sasso (Il Roma) ed Enrico Varriale (Rai) da parte di Sibilia e del vicepresidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, poi la performance canora di Andrea Sannino e la proiezione del cortometraggio Primi su pallone realizzato dal regista napoletano Onofrio Brancaccio per celebrare i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti (produzione Run Film dei fratelli Cannavale), con gli interventi degli attori Desirée Popper e Peppe Iodice, che nel video hanno affiancato Mariano Rigillo. «Proseguirà il nostro tour per celebrare questo evento in altre città italiane ma in autunno torneremo a Napoli», ha detto Sibilia.

