Respinto il ricorso di Gagliano, confermata l'inibizione di sei mesi

di Gerardo Lobosco

La Corte Federale d'Appello Sezioni Unite, in merito al reclamo presentato dall'ex presidente del Comitato regionale della Campania della Federcalcio, Salvatore Gagliano, che era stato inibito per sei mesi, in seguito ai fatti verificatisi il 28 settembre dello scorso anno, nel corso dell'asseblea straordinaria elettiva, che non raggiunse il numero legale, e nella quale Gagliano, anziché prendere atto della situazione prononciò un discorso di circa venti minuti, sfruttando in maniera scorretta la sua posizione, di fatto violando l'art. 1bis comma 1, e per questo era stato inibito dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, a questa sentenza Salvatore Gagliano si era opposto proponendo reclamo, ma ieri la Corte Federale, con l presidenza di Salvatore Mezzacapo, ha respinto le motivazioni del reclamante confermando la sanzione di sei mes di inibizione e disposto il pagamento delle spese.

