Fava, 42 anni e non sentirli: «Resto al Giugliano in serie D»

di Ferdinando Bocchetti

La felicità per la promozione in serie D del Giugliano, vittorioso ieri nello spareggio contro la Frattese, è scritta negli occhi dell'attaccante Dino Fava Passaro, 42 anni, autore della prima rete dei tigrotti sul neutro di Castellammare di Stabia. «È stato un match difficile, ma abbiamo la forza di non demordere quando siamo rimasti in dieci - spiega l'ex attaccante di Napoli, Udinese e Bologna - Il mio futuro? Ogni anno, alla fine della stagione, ho la tentazione di smettere. Poi, puntualmente, ci ripenso. Nei prossimi giorni parlerò con il presidente - aggiunge il capocannoniere del campionato di Eccellenza - ma sono convinto che lui voglia trattenermi anche per l'anno prossimo».



A festeggiare negli spogliatoi anche un entusiasta Salvatore Sestile, patron dei gialloblu: «È uno dei giorni più belli della mia vita. Abbiamo coronato un'annata di sacrifici. Ringrazio i ragazzi, mister Agovino e anche mister De Stefano: hanno regalato una gioia immensa alla società e a tutta la città di Giugliano».

