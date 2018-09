Domani il via al secondo turno della Coppa Italia Promozione

La Promozione campana non conosce soste e torna in campo domani per la Coppa Italia. In programma le gare di andata del secondo turno, fatta eccezione per la sfida tra Edilmer Cardito e Teano che andrà in scena giovedì alle ore 19.

Di seguito il programma completo delle gare di domani con fischio d’inizio alle 15,30.

Galazia-Villa Literno, Marcianise-Club Ponte, Viribus Somma-Hermes Casagiove, Florigium-Rione Terra, Vico Equenpse-Torrese, Puteolana-Real Poggiomarino, Ponticelli- Sant’Antonio Abate, Saviano-Mariglianese, Baiano-Lions Mons Militum, Serino-Gesualdo, Polisportiva Lioni-Bisaccese, Poseidon-Giffonese, Alfaterna-Grigio Rossi.

Domani alle ore 17,30

Rocchese-Centro Storico Salerno

Domani alle ore 18,30

Calpazio-Acquavella

Giovedì alle ore 19

Edilmer Cardito-Teano

