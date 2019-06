Due conferme per la Turris

La Asd Turris Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per le conferme in maglia corallina di Alessandro Varchetta e Vincenzo Di Dato. L'esperto difensore, reduce da un campionato condito da diversi gol importanti e prestazioni da top player, disputerà con la maglia della Turris anche la stagione 2019/2020. " Sono felicissimo della riconferma, - commenta Varchetta-. Continuare il magnifico lavoro fatto nella scorsa stagione è motivo di grande orgoglio per me. Come un grande orgoglio e' giocare nella Turris davanti ad una splendida tifoseria. Ringrazio il presidente, tutta la società e il mister per avermi rinnovato la fiducia". Resta alla Turris anche l'attaccante Vincenzo Di Dato classe 2000. La Turris punta molto sulla vivacità del giovane corallino al quale viene riconosciuta l'immediata disponibilità ad entrare subito nell'ambiente Turris. A entrambi gli auguri di buon lavoro. L'Ufficio Stampa Asd Turris Calcio.

