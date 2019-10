Presentato il campionato Eccellenza regionale di calcio femminile

Grande partecipazione da parte delle società sportive, dei dirigenti e delle calciatrici, alla presentazione dei calendari del campionato regionale di Eccellenza femminile, organizzata dal Comitato regionale campano, che si è svolta presso La Lanterna di Villaricca (Napoli). Ad illustrare gli appuntamenti della stagione 2019- 2020 sono stati il presidente del comitato campano Carmine Zigarelli, la vicepresidente e responsabile regionale del calcio femminile Giuliana Tambaro insieme all'intero Consiglio direttivo.



«Lavoreremo per fare della Campania il fiore all'occhiello del calcio femminile italiano - ha evidenziato Tambaro - la nostra mission è portare avanti progetti concreti per valorizzare il calcio in rosa nella nostra regione e farlo diventare un modello da replicare anche in altri territori».



«L'obiettivo del comitato Campania e del nuovo corso inaugurato pochi mesi fa è di investire sempre di più sul calcio femminile - ha sottolineato il presidente Zigarelli - Il riscontro che percepiamo sui territori migliorano giorno dopo giorno, come dimostrano anche i successi raggiunti a livello nazionale».

