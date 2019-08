Eccellenza, ecco i gironi 2019-20: ufficializzati i triangolari di coppa

di Giuliano Pisciotta

Sono stati pubblicati i gironi del nuovo campionato regionale di Eccellenza Campania, che da quest'anno annovera in organico ben 36 compagini divise in 2 raggruppamenti. Confermate le riammissioni d'ufficio di Puteolana 1902 e Faiano, il Comitato Regionale Campania della Lnd ha anche ufficializzato i ripescaggi di Barano, Mariglianese, Alfaterna, Buccino e Vis Ariano.



Criteri geografici hanno indotto i vertici del calcio regionale a dividere nei due gironi le compagini vesuviane e costiere: Pomigliano, Mariglianese, Real Poggiomarino e Gragnano vanno nel gruppo A; Costa d'Amalfi, Sant'Agnello, Vico Equense e Palmese nel gruppo B. Qui di seguito i dettagli dei due gironi.



GIRONE A: Afro Napoli United, Albanova, Barano, Pomigliano, Casoria, Gragnano, Frattamaggiore, Marcianise, Mondragone, Monte di Procida, Nuova Napoli Nord, Puteolana 1902, Real Forio, Real Poggiomarino, San Giorgio, Mariglianese, Virtus Volla e Vis Afragolese.



GIRONE B: Alfaterna, Audax Cervinara, Battipagliese, Buccino, Castel San Giorgio, Costa d'Amalfi, Eclanese, Sant'Agnello, Grotta, Palmese, Pol. Santa Maria, Lioni, Scafatese, Angri, Faiano, Vico Equense, Virtus Avellino, Vis Ariano.



Sono stati pubblicati anche i 12 triangolari validi per il primo turno della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Le gare si disputeranno il 1°, il 4 e il 12 settembre, fatte salve variazioni concordate tra le società. Qui di seguito il dettaglio dei gironi.



GIRONE A: Gragnano, Monte di Procida, Barano

GIRONE B: Afro Napoli Utd, Albanova, Real Forio

GIRONE C: Nuova Napoli Nord, Mondragone, Puteolana 1902

GIRONE D: Frattamaggiore, Virtus Volla, Real Poggiomarino

GIRONE E: Vis Afragolese, Casoria, Marcianise

GIRONE F: Pomigliano, San Giorgio, Mariglianese

GIRONE G: Audax Cervinara, Angri, Buccino

GIRONE H: Virtus Avellino, Sant'Agnello, Vico Equense

GIRONE I: Costa d'Amalfi, Scafatese, Vis Ariano

GIRONE L: Eclanese, Battipagliese, Faiano

GIRONE M: Castel San Giorgio, Palmese, Lioni

GIRONE N: Pol. Santa Maria, Grotta, Alfaterna

