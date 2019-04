Ecco tutte le info per l'acquisto dei biglietti della finale di Coppa Italia tra Casarano e Caldiero Termo

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia Dilettanti tra Casarano e Caldiero Termo, gara che si giocherà l'8 maggio alle 15.30 sul rettangolo verde dello stadio Gino Bozzi di Firenze. La Lega Nazionale Dilettanti, con un proprio comunicato, ha reso note le procedure per l’acquisto dei biglietti per assistere alla partita. Sarà possibile acquistarli sia al botteghino dello stadio, sino ad esaurimento dei posti disponibili ed omologati (con ingresso gratuito per i ragazzi che non hanno compiuto ancora i 14 anni d’età, dietro esposizione del documento d’identità), sia on line sul sito www.go2.it ad un costo totale di 9 euro + un euro di prevendita. I sostenitori del Casarano potranno dotarsi del ticket anche presso la sede sociale cittadina sino alle ore 19 di lunedì 6 maggio. L’incasso del match, al netto delle spese organizzative, sarà diviso in parti uguali tra le due società. I tifosi veneti saranno sistemati nella Tribuna scoperta settore ospiti; quelli rossazzurri, invece, nella Tribuna scoperta grande. La finalissima sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web della Lega Nazionale Dilettanti.

