Ennesimo acquisto per il Casalnuovo: ecco Crispino

Il Madrigal Casalnuovo comunica a tutti gli organi d'informazione, di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Gianluca Crispino classe '91 ex alla Virtus Liburia, Frattaminore, Ponticelli, Casagiove, Edilmer Cardito! "Vengo da un ultimo anno calcistico dove mi sono sentito in una vera famiglia: l' Edilmer Cardito!"- dice il centrocampista- "...sono qui per fare "bene"! Il progetto è importante e farò di tutto per ripagare la fiducia ripostami!"

