Equipe Campania, si è conclusa la prima fase del ritiro Assocalciatori

di Giuliano Pisciotta

E' terminata questa mattina, con la gara amichevole con la Costa d'Amalfi, la prima fase del ritiro estivo dell'Equipe Campania, progetto dell'Associazione Italiana Calciatori che offre agli atleti in attesa di contratto l'opportunità di allenarsi come una vera e propria squadra.



Il gruppo salernitano ha lavorato per quattro settimane allo stadio Figliolia di Baronissi, affrontando importanti test match con squadre di varie categorie. Salernitana, Brindisi, Taranto, Team Altamura, San Tommaso e appunto Costa d'Amalfi le formazioni che hanno incrociato i tacchetti con gli atleti allenati da Michele Califano e Cristian Ferrara.



Oltre 50 i calciatori che si sono allenati a Baronissi, buona parte dei quali ha già firmato o è pronto a firmare con un nuovo team per la stagione 2019-2020. La seconda parte del lavoro estivo si svolgerà allo stadio Pasquale Novi di Angri, a partire dal 19 agosto prossimo.



L'amichevole di questa mattina, disputata proprio ad Angri, ha visto la vittoria dell'Equipe Campania per 6-1, grazie alle doppiette di Gianmarco Limatola e Fabio De Luca e le singole firme del difensore Pasqualino Esposito e dell'attaccante Giuseppe Fella, ex Cavese. Per la Costa d'Amalfi di mister Osvaldo Ferullo, gol della bandiera firmato da Manuel Lettieri su rigore per il momentaneo 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA