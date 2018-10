Fabiano ci crede: «La Turris ha appena iniziato»

Sono bastate tre settimane per far cambiare completamente prospettiva alla stagione della Turris. La crisi tecnica e di risultati (con due sconfitte nelle prime tre partite), sfociata nell’allontanamento del suo Grimaldi-Governucci, è ormai alle spalle, spazzata via da una ventata di entusiasmo e da tanti punti. Sette, per l’esattezza, in appena tre partite di gestione Fabiano, con l’unico pareggio che vale quanto una vittoria, perché ottenuto sul campo del Bari.

Domenica è stata data ulteriore continuità a quel risultato, vincendo contro il Messina una partita che si era complicata strada facendo, con il pareggio dei peloritani arrivato dopo che Longo aveva sbagliato il rigore del possibile 2-0. Lo stesso Longo, però, ha trovato nel finale la rete decisiva, quella che dà a mister Fabiano le conferme che cercava, soprattutto dal punto di vista caratteriale. «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la reazione avuta dopo il rigore sbagliato - ha detto infatti il tecnico corallino nel dopo-gara - Quell’episodio poteva ammazzare chiunque, invece abbiamo tirato fuori gli attributi, trovando tre punti meritati e che ci danno ulteriore autostima. Questa Turris ha un’anima ma anche tanta qualità. Ci serviranno umiltà e cattiveria per arrivare lontano. Il nostro campionato è iniziato solo tre settimane fa».

