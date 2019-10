di Diego Scarpitti

Due su due. A punteggio pieno il Futsal Fuorigrotta nel girone B. Procede bene l’avventura in serie A2 di capitan Nando Perugino e compagni, che festeggiano al PalaCercola un pirotecnico 7-0 ai danni della Roma Calcio a 5. Appone la sua firma sul match casalingo il brasiliano Kakà Dos Santos: grande giocata e incrocio dei pali nel primo tempo, delizioso pallonetto nella ripresa. «Dobbiamo amalgamarci di più e disputare ogni partita come se fosse una finale. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ma teniamo i piedi per terra, perché al momento non abbiamo fatto ancora nulla», spiega il goleador carioca, che infiamma i tifosi nel rinnovato palazzetto grazie alle Universiadi 2019.



Il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-0: Enzo Milucci e Attilio Arillo perfezionano il vantaggio. Padroni del parquet i napoletani, che non lasciano margine di manovra ai giallorossi. Nella seconda parte di gara non muta lo scenario tattico. Timbra il cartellino Luis Turmena: il sudamericano bissa il rendimento del connazionale Kakà, che regala i tre punti insieme a Millucci, depositando la sfera alle spalle del portiere capitolino.



Trasferta a Viterbo sabato 12 ottobre contro l'Active Network Futsal. «Torniamo subito con la testa ad allenarci», invita il calciatore brasiliano, omonimo del più celebre giocatore verdeoro.



