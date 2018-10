Figc Campania, si dimettono sei consiglieri: decade il Direttivo

Si acuisce la crisi del Comitato campano della Figc. Sei consiglieri di opposizione si sono dimessi e a questo punto decade il Direttivo presieduto da Salvatore Gagliano. «Riteniamo doveroso, alla luce di quanto accaduto il 28 settembre all’Hotel Ramada di Napoli in occasione dell'assemblea straordinaria del Comitato regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C, rassegnare le nostre immediate ed irrevocabili dimissioni dalla carica di consiglieri del C. R. Campania».

Toccherà alla Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Cosimo Sibilia, nominare il reggente.

