Figc Campania, la Lega Dilettanti decide sulle elezioni

A poco più di cinque mesi dalla nomina del commissario straordinario del Comitato campano della Figc (Luigi Barbiero, in carica dal 19 dicembre scorso), il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti decide mercoledì 22 maggio quando indire le elezioni per la presidenza. L'ultimo presidente del Cr, Salvatore Gagliano, era decaduto in autunno a causa delle dimissioni di un gruppo di consiglieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA