Figliolia: Â«Con l'Ercolanese voglio solo vincereÂ»

Simone Figliolia è stato uno dei protagonisti del trionfo di domenica dell'Ercolanese ai danni del Nola: autore di un gol e di un assist. «Per un attaccante è di vitale importanza fare gol – ha affermato l'attaccante – e quando segni è tutto diverso, la settimana che ti aspetta l’affronti in un modo migliore. Spero di ripetermi domenica contro l’Altamura, la mia ex squadra. Con loro sono stato bene, sono miei amici e conosco l’ambiente e i dirigenti che sono tutte delle brave persone, ma in campo domenica saremo avversari. Gioco con l’Ercolanese e con questa maglia voglio vincere. Fisicamente sono grosso e ho bisogno di un po’ più tempo per raggiungere la forma giusta a paragone con un fisico più esile, ma ora sto raggiungendo quanto mi sono prefissato. Quest’anno deve essere importante per me. Seguendo i consigli di mister Borrelli e di Maschio, il suo predecessore, spero di raggiungere i risultati che mi sono posto come traguardo».

