di Diego Scarpitti

Emozioni infinite, spettacolo avvincente, gol, ricorsi e controricorsi. Si apre nel migliore dei modi la Final Eight di Coppa Italia al Palazzetto dello Sport di Loiano. Vero spot per il futsal italiano il super derby tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli in Emilia Romagna. Vige il perfetto equilibrio sul parquet. Non una novità per due formazioni di assoluto livello, che ben si conoscono. A designare la semifinalista non bastano i tempi regolamentari. Prima frazione di marca azzurra con il sinistro vincente di Paolo Cesaroni, imbeccato dal perfetto assist dell’argentino campione del mondo Fernando Wilhelm, e tap in vincente del pivot spagnolo Sebastian Vargas Chano. Avanti la formazione di David Marin (2-0). Chiude i varchi il solito straordinario Francesco Molitierno. Nella ripresa scocca l’assalto rossoblu. Volpe affamata, che colpisce prima con il portiere brasiliano Laion Sacoman de Freitas e poi con il graffio dell'ex Jader Fornari.



I quarti si decidono ai rigori. Tourbillon emotivo, sedici penalty: si va ad oltranza. Sale in cattedra Molitierno: l’estremo difensore del Lollo Caffè ferma Josè Antonio Garcia Gonzalez «Josiko». Marco Pasculli emula il suo collega e ipnotizza il croato Franco Jelovcic. Determinante, però, l'errore del salernitano Vincenzo Caponigro. «È stata una gara all'ultimo respiro, un tempo ciascuno nel risultato, anche se nel bilancio complessivo, forse, avremmo meritato qualcosa in più. I rigori sono sempre una lotteria, non ci sono favoriti, siamo stati fermati solo dal destino», ammette il napoletano Nunzio Frosolone, ex di turno.Match tutt’altro finito. Vittoria sub iudice per la posizione del paraguaiano Juan Adrian Salas (risulterebbe squalificato). Da qui l’immediato ricorso della Feldi. «La società si è subito mossa in tal senso, attenderemo la decisione del giudice serenamente», spiega il numero 5, classe’94. «Abbiamo vinto ai rigori, aspettiamo la sentenza», commenta il capitano del Napoli Massimo De Luca.Show, imprevisti e un epilogo inatteso.

