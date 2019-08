Forza e Coraggio, ritorna Capozzi

Colpo per la Forza e Coraggio. Tramite un comunicato ufficiale, i beneventani hanno annunciato l'acquisto di Manuel Capozzi.

La nota del club: «La Forza e Coraggio è lieta di annunciare l’acquisto di Manuel Capozzi, centrocampista classe 2000. Capozzi è reduce dalla prestigiosa esperienza con la Beretti dell’Avellino dopo essere cresciuto nel settore giovanile proprio della Forza e Coraggio. Il ragazzo, grazie anche ai buoni auspici del D.s. Magliulo, è stato convinto dal nuovo corso della nostra società che punterà tanto sui giovani e quindi non ha avuto esitazioni nel ritornare a “casa” per dare una mano ai suoi vecchi amici. Inoltre ritroverà in panchina mister Liccardi che lo aveva già lanciato due stagioni orsono. A Manuel Capozzi vanno gli auguri da parte della società per una stagione ricca di soddisfazioni».

