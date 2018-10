Frank Matano scende in campo: «Adesso fa figo tifare Carinola»

di Giovanni Chianelli

È finita per il Real Madrid pluridecorato, per i miliardari del Psg e le stelle come Cristiano Ronaldo e Neymar: ora tutti gridano forza Carinola. Merito di Frank Matano: «Per scherzo e per passione calcistica ho firmato per la squadra del mio paese. Ho postato la foto col contratto e ha fatto il giro del web», dice. L'idea gli è venuta in un momento di relax, dopo l'estate. Il popolare conduttore televisivo, ventinove anni, ha pensato di giocare con il Carinola, formazione di Prima Categoria e squadra del suo paese in provincia di Caserta. Ed è scoppiata la Carinola-mania: attori, soubrette e calciatori sono diventati supporter della squadra campana. Attestati di tifo da Fiorello a Diletta Leotta, da Cristian Vieri a Carlo Conti, con Checco Zalone che si lagna: «Ho cancellato» l'abbonamento a Dazn, non dà le partite del Carinola». Dopo Borriello tra le fila dell'Ibiza e Berlusconi a rifondare il Monza è un momento d'oro per il calcio minore: «Forse è una risposta agli eccessi del professionismo. Sembra che ora faccia tendenza tifare per noi. Per me è un modo involontario ma efficace per dare una vetrina al mio paesino».



Frank Matano, ci può raccontare come è andata?

«Una storia magica, assolutamente imprevista. A inizio settembre avevo un paio di mesi di tregua dopo aver girato un film e, come al solito, ho deciso di trascorrere le vacanze a casa. Con un po' di tempo a disposizione, per dare seguito alla mia passione calcistica, ho pensato che sarebbe stato bello giocare per la squadra del paese dove sono cresciuto. È bastato mettere in rete la foto con la firma del contratto, fatta tra due anziani dirigenti della società in uno spogliatoio scalcinato, e il risultato è questo vorticoso giro di adesioni di amici del mondo dello spettacolo».



