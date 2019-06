La Frattese ha reso noto di aver rilevato le prestazioni sportive del centrocampista classe '86 Rosario De Rosa. Si tratta di un grande acquisto che ha effettuato la società nerostellata: è soprannominato lo squalo ed è tra i migliori centrocampisti in circolazione. Il nuovo tassello del mosaico di Ciaramella si è detto entusiasta di questa nuova avventura in nerostellato. Queste le sue prime parole: "Dopo le vittorie con le maglie di Savoia e Giugliano, non nascondo di aver ricevuto diverse chiamate ma ho scelto subito Frattamaggiore, che è stata la mia prima scelta. Approdo in una società ambiziosa, che merita palcoscenici più importanti dell'Eccellenza, composta da persone perbene con un gran presidente come Rocco D'Errico e un direttore che mi ha fortemente voluto come Davide Ozzella. Mister Andrea Ciaramella poi, è un allenatore serio e preparato e il suo valore non lo scopro certo io. Insomma, ci sono tutte le componenti per far bene! Non vedo l'ora di cominciare!". Prima di vestire nerostellato, De Rosa nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le casacche di Savoia e Giugliano, vincendo due campionati di Eccellenza consecutivi, nonché di Turris, Sorrento e Pomigliano, con cui ha vinto una Coppa Italia di Serie D.

