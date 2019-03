Frattese-Gladiator si giocherà sabato alle ore 15

Attraverso la propria pagina Facebook, la Frattese capolista del girone A di Eccellenza, ha comunicato che la sfida contro il Gladiator si disputerà allo stadio Ianniello sabato 30 marzo alle ore 15. La società coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente la Ssc Napoli e il suo Responsabile del Settore Giovanile Gianluca Grava per la assoluta disponibilità dimostrata, anticipando alla mattina la gara del Campionato Primavera inizialmente prevista per sabato pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA