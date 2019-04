Frattese, sogno serie D: ora o mai più

La Frattese si lecca le ferite dopo la partita persa dopo lo spareggio promozione contro il Giugliano che è finita col punteggio finale di 2-0 a favore dei tigrotti con la rete di Fava Passaro e Liccardo. Ora la squadra di Ciaramella non può sbagliare più: la formazione nerostellata ha un'altra possibilità di andare direttamente in serie D se riuscirà a battere in finale playoff l'entusiasmante Gladiator che in semifinale ha battuto inaspettatamente l'Afragolese.

