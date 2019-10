di Diego Scarpitti

«Resettiamo subito l’entusiasmo». Non ammette distrazioni né cali di concentrazione Fabio Oliva, dopo l’esaltante vittoria in Coppa della Divisione e l’eliminazione nel secondo turno della Sandro Abate. «Battere una squadra di A1 è motivo di grande soddisfazione, personale e soprattutto societario, poiché conosco bene il valore e la forza dei giocatori che abbiamo affrontato, avendoli allenati lo scorso anno. Abbiamo sicuramente compiuto una piccola impresa, che mi era già capitata con Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli, -ironia della sorte-, proprio quando allenavo la Sandro Abate. I ragazzi sono stati bravi ad interpretare una gara difficile».



Il Futsal Fuorigrotta deve accantonare una «parentesi importante» e immergersi nuovamente nel campionato. C’è l’Italpol nella quarta giornata al PalaCercola (ore 15). Da matricola in A2, la squadra di mister Ranieri si presenta contro capitan Nando Perugino e compagni con 2 lunghezze di distacco dalla capolista napoletana e 7 punti in classifica. Ippoliti, Osni García, Cintado, Paulinho protagonisti della cavalcata promozione nello scorso anno, ai quali si sono aggiunti i nuovi arrivati, i due nazionali Ziberi (Macedonia) e Bizyak (Slovenia), oltre a Filipponi un giovane di prospettiva.



«Italpol compagine esperta, composta da giocatori navigati: dobbiamo sfruttare le nostre armi, con grande applicazione e concentrazione da parte dei ragazzi», spiega il tecnico biancazzurro. «Determinati dall’inizio, perché l'Italpol arriva imbattuta». La posta in palio inizia a diventare pesante.

