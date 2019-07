di Diego Scarpitti

Fase 2, post Universiadi. La notizia merita di essere riportata ed evidenziata. Il Futsal Fuorigrotta disputerà il prossimo campionato di serie A2 nel rinnovato PalaBarbuto. «Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello», spiega soddisfatto il direttore sportivo Nicola Ferri. «È una grandissima emozione per tutti noi del Fuorigrotta giocare in casa, nel nostro quartiere».



Palazzo San Giacomo dà il via libera al futsal all’ombra del Vesuvio. «Ringraziamo Borriello, che ci ha accolti con grande disponibilità sin dal primo incontro. Il presidente Serafino Perugino ha presentato la documentazione necessaria e finalmente è arrivato l’ok. Adesso aspettiamo forte la risposta dei nostri concittadini. Sognavamo di ritornare tra le mura amiche. Inizieremo la preparazione il 19 agosto», osserva entusiasta Ferri.



Fuochi d’artificio: mercato estivo già esaltante. Riparte da due acquisti di livello il Futsal Fuorigrotta: indosseranno la maglia biancazzurra Kakà Dos Santos e Jefferson Gomes Pessoa. Pivot italo-brasiliano, il primo, classe ’87, per tre volte capocannoniere in serie A1, un vero e proprio lusso per la categoria. Laterale difensivo carioca, nato nell’89, invece, il secondo. Entrambi provengono dal Real Rieti. Pezzi pregiati a disposizione del mister Fabio Oliva, arrivato con l’ambizione di centrare il salto di categoria. Roster competitivo con il campione napoletano Enzo Milucci, l’argentino Renzo Grasso, i fenomeni brasiliani Eric e Turmena, giovani di qualità e prospettiva come Nando Perugino e Marcio Ganho.



«Compiuto un passo importante: da Cercola all’impianto di Fuorigrotta, recentemente ristrutturato in occasione delle Universiadi. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fattiva collaborazione. Giocare gli incontri casalinghi al PalaBarbuto è una priorità per la squadra e tutti i tifosi che ci seguono. Portiamo avanti una realtà che si è distinta negli anni in ogni categoria, difendendo il buon nome del nostro quartiere e della nostra città», dichiara il patron Perugino.



Prima regione italiana per numero di atleti tesserati, la Campania è ben rappresentata: schiera Feldi Eboli e Abate Avellino in serie A1, Futsal Fuorigrotta in serie A2. Parterre depotenziato soltanto con l’annuncio inaspettato della non iscrizione al campionato del Lollo Caffè Napoli.



Doppia «F» sulle maglie, per rimarcare l’immediata identificazione territoriale. Ne illustra le ragioni il presidente Perugino. «La presenza del fuoco é distintiva, indica l'ardore che batte in chiunque indossi questi colori. Sul nostro territorio insistono vulcani millenari, noi siamo figli di questa terra e tramandiamo valori di lealtà e sacrificio. Coesi, agguerriti e compatti questo è lo spirito dei fuorigrottesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA