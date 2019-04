C'è l'atletica, la gara playoff dell'Agropoli slitta alle 17

di Gerardo Lobosco

Dopo la pausa nel torneo di eccellenza si parte per la fase post season e c'è grande attesa ad Agropoli, dove la squadra dopo aver fallito in prima battuta la promozione in serie D ci riprova attraverso i playoff e il primo appuntamento è per domenica contro il Costa d'Amalfi, la gara però a causa di una concomitante manifestazione di atletica che si svolge per l'intera giornata proprio al Guariglia, ha costretto di dirigenti del club biancazzurro di chiedere lo slittamento del fischio d'inizio, infatti la sfida programmata dal Comitato Regionale della Federcalcio per le 16,30 è stata spostata alle ore 17.



Il match sarà diretto da Moretti della sezione di Valdarno.

