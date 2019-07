Gelbison, ecco i convocati per il ritiro

Inizia la preparazione per la nuova rosa del Gelbison. Domani, martedì 23 luglio alle ore 9 allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania primo giorno di ritiro. Questi i giocatori convocati da Mister Alessio Martino. Portieri: Avgul, Napolitano, Coccaro. Difensori: Cassaro, Battaglia, Lembo, Rizzo,Falivene, De Simone, Di Buono, Carrato, Greco. Centrocampisti: Uliano, Siano, Maio, Santosuosso, Esposito, D'angiolillo, Caruso, Fernando, Tancredi, Filosa, Graziani, Passaro, Ferrazzano. Attaccanti: Tandara, Passaro, Flores, Pifferi, Scola, Di Gennaro, Capo. “Siamo calati totalmente nella nuova stagione, - dice il Mister - in piena sintonia con la società ed il direttore Pascuccio. Con la rosa siamo ad un 80% del lavoro, ci mancano un paio di innesti importanti come over ed under per far quadrare completamente il cerchio. Abbiamo effettuato diversi stage, per valutare tutti i giovani a nostra disposizione e scegliere quelli più pronti alla prima squadra”.

