Giornata di firme per la Nuova Napoli Nord: quattro calciatori in arrivo

Si accende il mercato della Nuova Napoli Nord con quattro scelte che lasciano ben capire i profili dei calciatori che il presidente Carmine Sinigaglia e il DS Giuliano Sinigaglia intendono veder giocare, quest'anno sul campo del Giarrusso.

A firmare sotto gli occhi attenti del Presidente è per la primo la punta GAETANO LOVRISIO ex Vasto, a seguire VINCENZO TORINO centrocampista ex Quartograd e infine l'attaccante GIOSAFATTE CAPUANO ex Monte di Procida e Quartograd.

A firmare nella giornata di ieri anche degli Under con esperienze in serie D e in Eccellenza i cui nomi verranno annunciati a breve.

Il Presidente Sinigaglia dichiara:"Stiamo cercando i profili più adatti che ci permettono di fare un campionato tranquillo, non abbiamo grilli per la testa, siamo consapevoli di essere una squadra di nuova formazione, che avrà bisogno dei suoi tempi di adattamento in un campionato difficile e impegnativo, ma stiamo lavorando in un clima di grande serenità e collaborazione e questo mi fa ben sperare"

