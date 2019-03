Giudice Sportivo, pagano dazio Aversa Normanna e Puteolana

In Eccellenza l’Aversa Normanna perde la gara contro il Real Forio per 3-0 tavolino, pagando un’ammenda totale di 900 euro per non essersi presentata sul campo. 120 invece saranno gli euro che dovranno sborsare quelli della Puteolana 1902 per i propri sostenitori, come da rapporto del Commissario di Campo, inveivano contro lo stesso ed uno di questi pronunziava verso lo stesso frasi offensive ed ingiuriose. Un turno di squalifica invece per Capogrosso della Frattese e per Visone della Virtus Ottaviano; fermi anche per diffida Nello (Ottaviano), Toscano (Volla), Pirozzi (monte di Procida), Noviello (San Giorgio 1926), Santonicola (Vis Afragolese).

