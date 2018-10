Giudice sportivo Serie D, quattro squalifiche per il Savoia. Multa per l'Avellino

La Lnd ha reso noti i provvedimenti adottati dal giudice sportivo in merito alla quinta giornata del campionato di Serie D. Tra le squadre campane, il Savoia paga di più per la squalifica del dirigente Luca Espinosa, dell’allenatore Luigi Squillante (una giornata) e di due calciatori, Cacace e Gatto sempre per un turno. Squalifica fino al 24 ottobre a carico di Giudizioso, dirigente del Portici. Duemila euro di ammenda con diffida per l’Avellino a causa dei tifosi indisciplinati.

