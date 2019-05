Giugliano, arrivano Scotto e Iacolare

Il Giugliano dopo i festeggiamenti con squadra e tifosi per la promozione storica in serie D pensa già al futuro e ai primi tasselli nell'organigramma societario. Ecco il comunicato del club: «Arrivano poi due importanti innesti, come quelli di Livio Scuotto e Giuseppe Iacolare. Scuotto, ex Ds dell'Afragolese, coadiuverà Mango e Garofalo come consulente di mercato: esperienza e competenza per assicurare al Giugliano un futuro radioso. A proposito di futuro radioso, arriva mister Iacolare a cui sarà affidata la formazione degli Juniores Nazionali. Mister Iacolare ha fatto una grande gavetta, conseguendo risultati importanti. Ulteriori dettagli saranno dati alla conferenza stampa del 28 maggio alla Biblioteca Comunale di Giugliano, nel corso della quale saranno esposte le iniziative in vista della VI Edizione della Madonna della Pace Cup, al via il primo giugno».

