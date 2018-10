Giugliano, c'è il Frattamaggiore. Sestile: «Una gara durissima»

Buon avvio di campionato per il Giugliano del presidente Salvatore Sestile che in quattro giornata ha collezionato otto punti trovandosi in piena zona playoff. Domani i gialloblù sono attesi da una gara per nulla semplice contro il Frattamaggiore che attualmente occupa il secondo posto in classifica con nove punti. Il presidente della Giugliano Academy Gaetano Sestile, figlio di Salvatore Sestile, non nega l’importanza del match di domani. «Più che un derby la gara di domenica (domani, ndr) sarà una sfida molto sentita poichè si affrantono due squadre che possono dare spettacolo. Giugliano e Frattamaggiore sono due compagini che possiedono un elevato tasso tecnico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA