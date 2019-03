Giugliano, ora sognare il primo posto è lecito

Il Giugliano, dopo la splendida vittoria dinanzi ai propri tifosi per 1-0 contro la Puteolana, a tre giornate dalla fine proverà il tutto per tutto per l'assalto al primo posto occupato dalla Frattese che è distante di soli due lunghezze dopo il pareggio inaspettato della formazione nerostellata in casa contro l'Afro Napoli. La formazione di Agovino è al secondo posto con diciotto vittorie, sette pareggi ed appena due sconfitte. I gialloblù hanno messo a segno 57 gol, subendone soltanto 19. Il prossimo turno vedrà la squadra di Agovino impegnata in trasferta contro la Virtus Volla, squadra che si trova lontano dalla zona play off con 39 punti.

