Giugliano-Puteolana si giocherà senza tifosi ospiti

Domani big match nel girone A di Eccellenza tra Giugliano e Puteolana 1902 con inizio alle ore 15. I diavoli rossi però hanno comunicato che in occasione di questa importante partita che si disputerà presso lo stadio "Vallefuoco" di Mugnano di Napoli, questa mattina ha ricevuto da parte della Prefettura una comunicazione in cui si evinceva l'impossibilità della partecipazione di tutta la tifoseria residente a Pozzuoli, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La società granata inoltre presenterà ufficialmente il nuovo logo della 1902 e le nuove divise che la squadra indosserà.

