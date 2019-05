Giugliano, riconfermato Agovino

Il Giugliano riconferma il suo eroe in panchina, Massimo Agovino, dopo essere approdato in serie D in seguito al duello appassionante con la Frattese culminato con la vittoria dei tigrotti sui nerostellati nella finale playoff che ha sancito il salto di categoria. Ecco il comunicato del club: «Il Giugliano non si ferma mai e a meno di 7 giorni dalla festa in piazza con squadra e tifosi ufficializza i primi movimenti nell'organigramma societario. Il presidente Salvatore Sestile, come fatto con coerenza da quando ha riportato il calcio nella Città della Fiaba, parte dagli uomini dietro le quinte. Parte dagli uomini. Arriva dunque la prima conferma, annunciata anche in un'intervista ad una testata online: Massimo Agovino è super confermato. Il tecnico che ha riportato il Giugliano in Serie D ha conquistato tutti non solo per le doti umane e caratteriali, ma anche per la competenza tecnico-tattica mostrata in campo. L'ex Potenza ha dato un'identità e un'impronta ai Gialloblù che non è passata inosservata, meritandosi una riconferma nella categoria superiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA