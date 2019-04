Giugliano, Sestile: Â«Noi bravi a crederci sempreÂ»

E' un Salvatore Sestile raggiante quello che commenta l'epilogo del campionato del Giugliano, riuscito in extremis ad agganciare la Frattese in vetta alla classifica e a guadagnarsi la possibilità di disputare lo spareggio. Il patron dei tigrotti analizza l'ultimo scorcio di torneo e si proietta - in attesa di conoscere data e location dell'evento - alla sfida con la Frattese. «Siamo stati bravi a crederci fino alla fine - afferma Sestile - La sconfitta nella finale di Coppa Italia aveva lasciato non pochi segni e strascichi all'interno dello spogliatoio e nel morale di tutti noi. L'arrivo di Agovino, tecnico di grande esperienza, ha ridato entusiasmo all'ambiente. Ci siamo compattati e siamo riusciti a non perdere di vista la Frattese, compagine che ha disputato un campionato straordinario».

