Giugliano torna in D, Frattese ko. Agropoli-Audax finale nel girone B

di Giuliano Pisciotta

Un Romeo Menti stracolmo di passione. Una cornice di pubblico che andava ben oltre il massimo campionato regionale. Background da brividi a Castellammare di Stabia per lo spareggio che vale la promozione diretta in Serie D: Frattese e Giugliano hanno chiuso in perfetta parità la stagione regolare nel girone A di Eccellenza e si giocavano tutto nella sfida sul sintetico stabiese.



L'hanno spuntata i tigrotti gialloblu ai tempi supplementari, nient'affatto demoralizzati dall'espulsione di D'Angelo al quarto d'ora della ripresa. Match equilibratissimo, con occasioni importanti su ambo i versanti. A 10' dal termine la traversa dice di no a Capasso della Frattese, rinviando ogni discorso ai supplementari. E nel primo overtime i tigrotti piazzano una doppia zampata mortifera: al 5' l'esperto Fava Passaro, navigato centravanti cresciuto nel vivaio del Napoli, scarica di rabbia in rete al termine di un triangolo con Casonaturale; al 9' lo stesso Fava Passaro innesca in contropiede Liccardo, che insacca il gol dell'ex che riporta il Giugliano in Serie D dopo 11 anni.



Alla Frattese tocca ora smaltire la grande delusione per aver perso la promozione diretta all'ultimo respiro, dopo essere stata capolista del girone A, ininterrottamente, dall'ottava alla trentesima giornata, prima del pareggio esterno di Afragola che ha permesso al Giugliano l'aggancio in vetta. La Frattese si giocherà ora l'accesso ai playoff nazionali contro il Gladiator, che ha battuto a domicilio l'Afragolese nel primo turno di post-season. In coda, la Puteolana vince di misura con gol di Liccardi, condannando il Barano alla retrocessione in Promozione.



Nel girone B la finale playoff per l'accesso agli spareggi nazionali vedrà protagoniste Agropoli e Audax Cervinara, le due squadre che, a inizio stagione, erano accreditate come le meglio attrezzate per la promozione diretta in Serie D.



I delfini cilentani hanno battuto di misura una coriacea Costa d'Amalfi con rete di D'Attilio nella prima frazione di gioco. I costieri hanno provato a lungo, nella ripresa, a riequilibrare le sorti del match, recriminando nel finale per un presunto fallo di mano di Natiello, su una conclusione di Mascolo indirizzata in porta. Un palo e diverse occasioni sprecate sotto porta lasciano dunque strada all'Agropoli.



A Cervinara l'Audax conta sui suoi elementi più esperti, Zerillo e Befi, per avere la meglio della Polisportiva Santa Maria. Le reti arrivano solo negli ultimi 10 minuti, con i cilentani di mister Pirozzi a chiudere un'annata sicuramente positiva per quanto espresso in campo durante la stagione regolare.



Emozionante e vietata ai deboli di cuore, invece, la sfida playout tra Faiano e Valdiano. I picentini chiudono la prima frazione di gioco in doppio vantaggio, grazie alle reti di Maisto e Pellegrino. I rossoblu di Teggiano tuttavia non demordono e trascinano la sfida ai supplementari grazie alle reti di capitan Della Femina e Muci. Nell'overtime il Faiano resiste e, in virtù del miglior piazzamento in regular season, festeggia la permanenza in Eccellenza, condannando il Valdiano alla retrocessione nel torneo inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA