Gladiator, arriva l'ex Juve Stabia Ioio

Nuovo volto in casa della Juve Stabia, ossia quello del difensore ex Juve Stabia e Akragas Cristian Ioio. Ecco il comunicato ufficiale del club casertano: "L’A.S.D. Gladiator 1924 comunica l’ingaggio del difensore centrale Cristian Ioio. Al fine di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Giovanni Sannazzaro, i presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice hanno dato mandato al direttore generale Nicola Amoriello di chiudere l’accordo con l’atleta classe ’97, che domenica scorsa contro il Real Forio è entrato per la prima volta nella lista dei convocati, restando in panchina per tutto l’incontro. Il calciatore è a disposizione dello staff tecnico, in vista dei prossimi impegni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA