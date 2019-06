Gladiator, Aveta: «Ripartiamo da una base solida»

Dopo che il sogno serie D si è infranto sul muro del Canicattì, il Gladiator riparte più forte di prima anche quest'anno in Eccellenza con l'obiettivo di stupire tutti. A venti giorni dalla conclusione del campionato 2018/2019, Mattia Aveta, presidente unitamente a Giacomo De Felice del sodalizio neroazzurro, pone fine al momento di stand-by ed annuncia: “Dopo un breve periodo di pausa necessario per ripartire in maniera lucida, in seguito ad una stagione lunga ed intensa sotto tutti i punti di vista, siamo pronti. Siamo fortunati perché ripartiremo da una base solida, da quanto di buono è stato fatto l’anno scorso e soprattutto dai 1.500 tifosi presenti allo stadio “Mario Piccirillo” per la semifinale di ritorno con il Canicattì. E’ stata la vittoria più bella ed importante: un motivo d’orgoglio. E’ ciò che ci dà ottimismo e carica per il futuro e per rivestire un ruolo da protagonisti anche nella prossima stagione. Faremo di tutto per prenderci quello che questa piazza merita”.

