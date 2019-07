Gladiator, c'è profumo di serie D

Attraverso un comunicato ufficiale, il Gladiator fa sapere ai propri tifosi che è stata presentata domanda di ripescaggio in D e la Covisod ha espresso un favorevole ok. Il comunicato: «L’A.S.D. Gladiator 1924, nella persona dei presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice, comunica ai propri tifosi che l’iter per la domanda di ripescaggio al prossimo campionato di Serie D è stata inoltrata con successo. Nella giornata di ieri, infatti, la Covisod ha espresso parere favorevole in merito. “Siamo contenti per aver superato brillantemente il primo step, ossia quello del parere della Covisod” - dichiarano i presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice - “a dimostrazione del gran lavoro svolto fino ad ora e soprattutto del fatto che siamo pronti e all’altezza di questo salto di categoria. Ora aspettiamo i termini burocratici per sapere che destino ci spetta ma, a prescindere da quale sarà la categoria nella quale militeremo, tifosi e piazza possono stare certi che anche il prossimo campionato ci vedrà protagonisti e non partecipanti”. Nuovi comunicati ufficiali seguiranno nei prossimi giorni riguardo novità tecniche e societarie».

