De Rosa spinge il Gladiator in alto: "Vogliamo fare bene in campionato, ci voleva un gol per sbloccarmie così è stato, adesso pensiamo al nostro prossimo impegno. Il successo in Coppa va archiviato,a cnhe perchè dobbiamo pensare solamente al match contro l'Albanova".

