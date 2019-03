Gladiator, risolti i contratti con il dg Amoriello e il tecnico Sannazzaro

Scossone in casa Gladiator. Ecco il comunicato ufficiale della società di Santa Maria Capua Vetere sui suoi canali ufficiali: «L'A.S.D. Gladiator 1924 comunica di aver interrotto, in maniera consensuale, il rapporto di collaborazione con il direttore generale Nicola Amoriello e l'allenatore Giovanni Sannazzaro. La scrivente società ringrazia entrambi per la professionalità, attaccamento e amore, mostrati durante la stagione. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore»

