Gladiator, un mese e mezzo di stop per Celio

Novità dall'infermeria del Gladiator: il centrocampista Nicola Celio, infatti, ha svolto la risonanza magnetica per l'infortunio occorso all’4' del primo tempo della gara contro la Flegrea, abbandonata anzitempo. Il mediano nerazzurro ha riportato una forte distrazione al collaterale del ginocchio destro ma per lui non si è riscontrata alcuna lesione. Le condizioni del calciatore verranno valutate giorno dopo giorno, con i tempi di recupero stimati in circa quarantacinque giorni. Celio, dunque, non potrà scendere in campo nel finale di stagione, ma il Gladiator si augura di aver a disposizione il calciatore sammaritano per la disputa dei playoff del girone A di Eccellenza.

