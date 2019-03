Gragnano, accettate le dimissioni del dg Turi

Novità in casa Gragnano: la società gialloblù ha comunicato sui suoi canali ufficiali una decisione importante. Ecco il comunicato del club: «L’ASD Città di Gragnano comunica a tutti i mezzi d’informazione di aver accettato, in data odierna, le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale presentate da Alberico Turi. «Ho deciso dopo una lunga riflessione, per cause strettamente personali, di rassegnare le mie dimissioni da Direttore Generale dell’ASD Città di Gragnano. Ringrazio tutti i collaboratori del club, lo staff tecnico, i calciatori e la tifoseria gialloblù. Sarò sempre profondamente legato a tutti voi». Queste le dichiarazioni del signor Turi al quale la società, ringraziandolo per gli sforzi profusi in questi mesi, augura il meglio per i prossimi impegni professionali.

L’ASD Città di Gragnano comunica a tutti i mezzi d’informazione di aver accettato, in data odierna, le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale presentate da Alberico Turi.

“Ho deciso dopo una lunga riflessione, per cause strettamente personali, di rassegnare le mie dimissioni da Direttore Generale dell’ASD Città di Gragnano. Ringrazio tutti i collaboratori del club, lo staff tecnico, i calciatori e la tifoseria gialloblù. Sarò sempre profondamente legato a tutti voi“.

Queste le dichiarazioni del signor Turi al quale la società, ringraziandolo per gli sforzi profusi in questi mesi, augura il meglio per i prossimi impegni professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA