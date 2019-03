Gravina, prima visita a Napoli ​per la festa dei Dilettanti

Prima visita a Napoli del presidente della Figc Gabriele Gravina, che domani giovedì 28 marzo (ore 19.30) sarà al Teatro Posillipo con il presidente della Lega Dilettanti e vicepresidente vicario federale Cosimo Sibilia per celebrare i 60 anni della Lnd e la premiére di «Primi su ogni pallone», il cortometraggio diretto da Onofrio Brancaccio e dedicato a questo movimento. L’evento, organizzato da Run Film, è stato concepito per offrire un momento dedicato alle emozioni che il calcio di base è in grado di offrire nella sua dimensione più semplice e allo stesso tempo appassionata, ma anche per rendere omaggio ai suoi protagonisti che ogni giorno, tra allenamenti e partite, ne alimentano il sogno.

Tra gli invitati all'evento, che avrà come conduttrice Fiorenza D'Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino, che è stato inserito quattro anni fa nella Hall Of Fame della Figc.

