Guarracino: «Sorrento, col Gravina voglio punti»

Un campionato per nulla semplice per le squadre napoletane e campane. Nessuno, però, si aspettava un girone H così equilibrato verso l'alto in cui le squadre campane sembrano destinate alla lotta retrocessione. È vero, in pochi avrebbero pronosticato un raggruppamento così tosto per le squadre campane. In zona rossa mancano all'appello le realtà pugliesi che, invece, giocano per la vittoria finale. «Le otto pugliesi - afferma Guarracino, tecnico del Sorrento - hanno organici superiori ai nostri. In Puglia tutto funziona meglio, anche gli impianti sportivi. Infatti in bassa classifica, secondo una prima previsione, mancano le pugliesi».

Ma l'obiettivo per la gara contro il Gravina, in programma domani, è chiaro. «Voglio uscire con i punti da questo scontro. La voglia è una sola: fare bene per la società e per la città che tanto ci hanno dato e tanto ci stanno dando».

