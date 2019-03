Hermes Casagiove, lotta salvezza ancora aperta

L'Hermes Casagiove ha 27 punti in classifica nel campionato di Promozione e si colloca al terzultimo posto complice le sei vittorie, i nove pareggi e le dodici sconfitte nel torneo. La squadra ha collezionato 29 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 56 volte. Nell'ultimo turno di campionato l'Hermes Casagiove ha pareggiato col punteggio finale di 0-0 contro la compagine Virtus Liburia che staziona al tredicesimo posto con 28 punti. Nella prossima giornata di campionato l'Hermes Casagiove sfida dinanzi ai propri tifosi il Teano che si colloca all'undicesimo posto in classifica.

