Ignudi: «Il San Giorgio si è sbloccato ora può volare»

Si è fatta attendere un po’ ma alla fine la prima vittoria in campionato è arrivata. Un’attesa durata sette giornate, quelle necessarie al San Giorgio per sbloccarsi, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative non tanto dal punto di vista delle prestazioni, quasi sempre apprezzabili, quanto da quello dei punti messi in cascina. A spezzare l’incantesimo, dopo quattro pareggi e due sconfitte, ci ha pensato Davide Di Micco, che con un suo gol ha consentito ai granata di imporsi in casa del Casoria, al “Papa” di Cardito. Il tecnico Carlo Ignudi «Il nostro obiettivo deve essere quello di provare a ripetere quanto fatto lo scorso anno, anche se il campionato di quest’anno è estremamente qualitativo. Però questo è un gruppo che ha delle potenzialità e in base a queste può provare a puntare in alto. Lottare per un posto in zona playoff non è affatto facile, per cui direi che l’obiettivo minimo deve essere quello di stare nella prima metà della classifica, ma se riusciremo a ritagliarci il nostro spazio potremo dar fastidio anche alle squadre più blasonate»

