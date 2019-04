II° C&N Sport Economy Convention: Il Calcio Giovanile in Campania.

Si terrà lunedi 6 Maggio prossimo con inizio alle ore 19 presso il Centro Sportivo "Terzo

Tempo" di San Mango Piemonte (SA), in occasione della Conferenza stampa di

presentazione della “Salerno Youth League “ il secondo appuntamento targato C&N

Sport Economy Convention. Una tavola rotonda con illustri ospiti tra i quali il noto

giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’ex calciatore di Napoli e Salernitana

Francesco Montervino, e diversi responsabili di settori giovanili professionistici che vedrà

al centro dell'attenzione il tema del “ Calcio Giovanile in Campania”.

"Dopo il successo della prima edizione, mi sembrava giusto ripetere questa kermesse,

sta diventando un appuntamento fisso nel panorama della Provincia di Salerno - ha

spiegato Christian Noschese - Grazie anche al Patrocinio della Regione Campania,

Provincia di Salerno, insieme ai nostri sponsor, Caseificio San Leonardo, AD Logistica e

la DR Security, siamo riusciti a confermare un evento, che, nel panorama salernitano,

sta diventando un punto di riferimento per gli addetti ai lavori. Ringrazio i relatori che

interverranno, il Terzo Tempo Village, in particolar modo il Direttore della struttura La

Rocca Antonio, da sempre vicino alle nostre iniziative.Un appuntamento, dunque, da

non perdere per realtà ed enti sportivi oltre che per i numerosi addetti. “

