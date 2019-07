Il Faiano conferma Luigi Erra

La società biancoverde è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo con il centrocampista Luigi Erra. Classe 1998, per il calciatore di Pontecagnano si tratta della sesta stagione in maglia biancoverde. Dotato di caratteristiche di interdizione, il che lo hanno reso un vero e proprio motorino del centrocampo, Erra non disdegna la conlusione dalla distanza. Negli anni si è fatto valere per la sua professionalità e la sua voglia di mettersi sempre a disposizione del mister e della squadra ed è pronto nuovamente a rilevarsi un prezioso valore aggiunto per il centrocampo biancoverde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA