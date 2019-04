Il Lupo Fidelis pronto al tutto per tutto per vincere il campionato

Il Lupo Fidelis è capolista del campionato di Seconda Categoria, girone E. La prima della classe dispone di 66 punti frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. La squadra ha dimostrato nel corso della competizione di che pasta è fatta e quando mancano due giornate alla fine del torneo, il Lupo Fidelis si ritrova ad avere quattro punti di vantaggio sulla seconda che è l'Altavilla (62 punti). Nella prossima giornata di campionato il Lupo Fidelis sfiderà dinanzi ai propri tifosi la compagine Fontanarosa A. Fortunato che si trova all'ottavo posto in campionato con 35 punti. Il Lupo Fidelis è l'unica squadra insieme con l'Altavilla seconda in classifica a non aver mai perso in campionato.

