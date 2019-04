Il New Cales affronta il Sant'Andrea del Pizzone

Il New Cales è capolista nel campionato di Prima Categoria con 61 punti frutto di 19 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. La capolista nell'ultimo turno ha battuto lontano dalle mura amiche il Castel Morrone 2015 col risultato di 3-0. Quando mancano due giornate alla fine del campionato c'è da dire che il New Cales non solo ha vinto il campionato ma si avvale di dodici punti di vantaggio sulla seconda che è la Virtus Gioiese e che ha 49 punti frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Nel prossimo turno il New Cales affronta la compagine S. Andrea Del Pizzone che si trova al decimo posto in campionato.

